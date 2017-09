Duitsland blijft ongeslagen na benauwde overwinning in Tsjechië

Het WK kan regerend wereldkampioen Duitsland haast niet meer ontgaan na de benauwde 1-2 overwinning van vrijdagavond op Tsjechië. Met nog drie wedstrijden te gaan staat de ploeg van bondscoach Joachim Löw op 21 punten en is de voorsprong op achtervolger Noord-Ierland, dat San Marino met 0-3 versloeg, vier punten.

Tsjechië – Duitsland 1-2

Duitsland kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong in de Eden Arena in Praag. Mesut Özil zette Timo Werner vrij voor de keeper en de RB Leipzig-spits bracht de 0-1 op het scorebord. Die tussenstand bleef lang staan en gesteund door het thuispubliek begonnen de Tsjechen in een goed resultaat te geloven. Duitsland wist de score niet verder uit te breiden en kreeg een kwartier voor tijd het deksel op de neus.

Het was Vladimir Darida die met een heerlijke uithaal de bal via de onderkant van de lat achter doelman Marc-Andre ter Stegen knalde. Duitsland liet het er niet bij zitten en wist het eerste puntenverlies in de groepsfase van de WK-kwalificatie te voorkomen. Vlak voor tijd kopte Mats Hummels raak uit een vrije trap van Real Madrid-middenvelder Toni Kroos.

San Marino – Noord-Ierland 0-3

Op weg naar het Wk in Rusland mocht Noord-Ierland geen fout maken op bezoek bij San Marino en dat deed het ook niet. De thuisploeg wist lang stand te houden, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Het duurde tot aan de zeventigste minuut voordat Josh Magennis de bevrijdende treffer maakte voor de Noord-Ieren. Vijf minuten later besliste hij de wedstrijd door er 0-2 van te maken. De eindstand werd bepaald op 0-3 door Steven Davis. De middenvelder van Southampton faalde niet vanaf elf meter.