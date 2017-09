Engeland maakt geen fout op Malta; Slowakije blijft dankzij zege volgen

Engeland blijft koploper in Groep F. De Engelsen speelden geen spectaculaire wedstrijd op Malta, maar wisten wel met 0-4 te winnen. Slowakije blijft het spoor van the Three Lions volgen. In eigen huis wonnen de Slowaken nipt van Slovenië: 1-0.

Malta - Engeland 0-4

Op Malta hadden de Engelsen het niet gemakkelijk met de stugge ploeg van bondscoach Pietro Ghedin. In de eerste helft had Engeland weliswaar zeventig procent van het balbezit, tot doelpunten kwam het nog niet. Kansen voor Dele Alli, Harry Kane en Alex Oxlade-Chamberlain leverden nog niet de openingstreffer op.

Die viel wel acht minuten na rust. Alli vond zijn ploeggenoot Kane in het strafschopgebied, waarna de spits de bal rustig in de rechterhoek wist te schuiven. Het was alweer het vierde doelpunt van Kane in zijn laatste drie interlands. Het restant van de wedstrijd was niet bijster interessant. Namens de Engelsen kreeg invaller Jamie Vardy nog een mogelijkheid, maar zijn schot trof geen doel. In de slotfase liep Engeland toch nog weg van de Maltezen. In een tijdsbestek van vijf minuten liepen de Engelsen in de slotfase door doelpunten van Ryan Bertrand, Danny Welbeck en opnieuw Kane nog uit naar een 0-4 overwinning.

Slowakije - Slovenië 1-0

Slowakije boekte in Trnava een belangrijke zege met het oog op de tweede plaats in de kwalificatiegroep. Er gebeurde tijdens het duel met Slovenië niet al teveel, maar negen minuten voor tijd kwamen de Slowaken toch op voorsprong. Róbert Mak bediende Marek Hamsík vanaf de rechterkant van het veld, maar zijn inzet werd nog gered door de Sloveense doelman Jan Oblak. De rebound werd uiteindelijk door Adam Nemec, ex-speler van Willem II, binnen gewerkt. Slowakije bezet met vijftien punten de tweede plaats in Groep F en heeft twee punten minder dan koploper Engeland.

Litouwen - Schotland 0-3

Schotland mag nog altijd hopen op de tweede plaats in de kwalificatiegroep. De Schotten wonnen in Vilnius vrij gemakkelijk van Litouwen: 0-3. Voor rust stond Schotland door doelpunten van Stuart Armstrong en Andrew Robertson al op een comfortabele voorsprong. James McArthur bepaalde de eindstand een kwartier voor tijd op 0-3, waardoor Schotland momenteel elf punten heeft verzameld. Dat zijn er vier minder dan Slowakije, dat momenteel op de tweede plaats staat.