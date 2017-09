Denemarken verplettert Polen aan de hand van weergaloze Eriksen

Denemarken heeft uitstekende zaken gedaan in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Age Hareide was vrijdagavond veel te sterk voor koploper Polen en won met 4-0. Ondanks de overwinning is de achterstand op de nummer één van de poule nog drie punten, maar is directe plaatsing voor het WK in Rusland weer een reële mogelijkheid geworden.

De Deense keuzeheer koos voor Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval, terwijl Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne genoegen moesten nemen met een plek op de bank. Ex-Ajacied Christian Eriksen stond wel in de basis en was weer eens van grote waarde voor Denemarken. Hij stond met een assist aan de basis van de openingstreffer van Thomas Delaney in de zestiende minuut. Een hoekschop van de Tottenham Hotspur-middenvelder werd tegen de touwen gekopt door de middenvelder van Werder Bremen.

Vlak voor rust zou het nog mooier worden voor de Denen. Eriksen kwam door op de rechterflank en bereikte met een uitstekende voorzet Atalanta-spits Andreas Cornelius: 2-0. Denemarken bleef simpel overeind en kwam zelfs op een 3-0 voorsprong. Een kwartier na rust kreeg Jörgensen de bal voor zijn voet en hij schoof onhoudbaar de 3-0 binnen. De Poolse bondscoach Adam Nawalka bracht na een uur spelen Arek Milik in de ploeg in de hoop iets te forceren, maar dat plan slaagde niet. Het zou namelijk de avond van Eriksen worden, die zelf ook nog scoorde. Met een fraai geplaatst afstandschot bepaalde hij de eindstand op 4-0.