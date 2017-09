Langeler: ‘We hebben laten zien dat Nederland echt wel talent heeft’

Jong Oranje wist vrijdagavond niet te winnen van Engeland in de EK-kwalificatie (1-1), maar stapte desondanks met een goed gevoel van het veld af in Doetinchem. De ploeg van Art Langeler was de bovenliggende partij en daar wordt door de keuzeheer veel waarde aan gehecht, daar de Engelsen worden gezien als een sterke tegenstander.

"Als we vroeger een paar keer verloren, zeiden de trainers altijd 'als we geen kansen creëren dan moet je je pas echt zorgen maken;. Dus ik hoef mij wat dat betreft geen zorgen te maken", gaf Langeler na afloop aan in gesprek met FOX Sports. "Maar dat doe je toch een beetje, want kansen zijn geen goals."

Jong Oranje kwam voor rust op achterstand, waarna Bart Ramselaar met een fraaie kopbal voor de gelijkmaker zorgde. Nederland kreeg kansen op meer, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel. "Ik heb in de kleedkamer gezegd: we hebben fantastisch gespeeld, hebben ons goed verkocht. We hebben laten zien dat Nederland echt wel talent heeft. En dat we er kunnen staan tegen een heel goede ploeg."