Coutinho mag blijven hopen op Barcelona

De zomerse transferperiode is pas net ten einde, maar AC Milan kijkt nu al naar januari. De club uit Milaan onderhandelt inmiddels al voorzichtig met Udinese over de winterse komst van Jakub Jankto. (Corriere dello Sport)

De Catalanen hebben er vertrouwen in dat Liverpool over een jaar wel medewerking wil verlenen.

Diafra Sakho leek op weg naar de uitgang bij West Ham United, maar zijn toekomst ligt toch in Londen. De spits zal spoedig een nieuw contract aangeboden krijgen door de clubleiding. (Sky Sports)