PSG reageert verbaasd op onderzoek: ‘UEFA constant geïnformeerd’

Paris Saint-Germain heeft met verbazing gereageerd op het door de UEFA ingestelde onderzoek over de recente transferactiviteiten van de club. De Europese voetbalbond liet weten te gaan onderzoeken of de club zich bij de transfers heeft gehouden aan de regels van Financial Fair Play.

PSG zegt zich geen zorgen te maken en vertrouwt erop dat er geen problemen aan het licht komen. “De club is verrast”, begint het statement van de club. “De UEFA Financial Fair Play teams zijn constant geïnformeerd over alle spelersactiviteiten die deze zomer zijn uitgevoerd. De club heeft er alle vertrouwen in dat het kan aantonen dat over het fiscale jaar 2017/18 voldaan is is aan de financiële regels van Financial Fair Play.”

Paris Saint-Germain geeft op de clubwebsite een aantal voorbeelden weer over hoe er is samengewerkt met de UEFA om aan alle regels te voldoen. PSG laat daarnaast weten overleg te hebben gevoerd met de Europese bond bij de transfers van Neymar en Kylian Mbappé.