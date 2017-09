Voormalig Ajax-doelwit verruilt Barcelona tijdelijk voor Alavés

Munir El Haddadi speelt dit seizoen bij Deportivo Alavés, zo maakt Barcelona via officiële kanalen bekend. El Glorioso neemt de aanvaller op huurbasis over van Barça, maar heeft geen optie tot koop weten te bedingen. Munir werd de afgelopen tijd aan diverse clubs gelinkt, maar blijft dus actief in LaLiga.

Het is al een tijdje duidelijk dat Munir bij Barcelona niet in de plannen van trainer Ernesto Valverde voorkomt. Er was deze zomer de nodige belangstelling voor de 22-jarige aanvaller. Zo werd hij onder meer gelinkt aan Ajax, Sampdoria, AS Roma, Internazionale, Torino, Crystal Palace, Deportivo La Coruña, Sevilla en Valencia.

Alavés heeft deze clubs dus allemaal weten af te troeven. Tot het laatste moment lagen er meerdere aanbiedingen op tafel, maar Munir heeft gekozen voor een tijdelijke overstap naar het noorden van Spanje. Het is de tweede keer dat Barcelona de aanvaller op huurbasis laat vertrekken. Vorig seizoen speelde Munir voor Valencia, waar hij in 36 wedstrijden tot 7 doelpunten en 3 assists kwam.