Jong Oranje start EK-kwalificatie met verdienstelijke remise tegen Engeland

Jong Oranje is de kwalificatiereeks voor het EK 2019 in Italië gestart met een remise. Op de Vijverberg speelde Nederland met 1-1 gelijk tegen de leeftijdsgenoten van Engeland. Bart Ramselaar zorgde in de eerste helft voor het Nederlandse doelpunt in Doetinchem.

Bondscoach Art Langeler startte met onder meer Rick van Drongelen, Jeremiah St. Juste, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn in de basiself. Bij de Engelsen stonden met Ademola Lookman, Dominic Solanke, Dominic Calvert-Lewin en Joshua Onomah ook de nodige in het oog springende namen aan de aftrap. Toch begon Jong Oranje beter aan het duel op de Vijverberg.

Dat leverde in de beginfase kansen op. Zo schoot Gervane Kastaneer, die ADO Den Haag deze zomer verruilde voor 1.FC Kaiserslautern, in het zijnet en raakte Bergwijn de lat. Toch kwam Engeland na negentien minuten spelen op voorsprong. Calvert-Lewin ontsnapte aan de aandacht van de Nederlandse defensie en maakte oog-in-oog met doelman Joël Drommel geen fout: 0-1.

Een klein kwartier later produceerde Nederland de verdiende gelijkmaker. Een voorzet van Thomas Ouwejan bereikte Ramselaar, die met een kopbal de Engelse sluitpost Angus Gunn wist te verschalken. Voor de rust deelde Jong Oranje verder via de Jong nog een speldenprikje uit, maar zijn schot werd geblokt. In de tweede helft bleef Nederland de iets betere ploeg, maar grote kansen bleven na rust aan beide kanten uit.

Via De Jong en Denzel Dumfries kreeg Jong Oranje kleine mogelijkheden. De Engelsen kregen via Kasey Palmer een kans, maar zijn kopbal miste kracht en kon makkelijk worden opgeraapt door Drommel. Grotere kansen leverde het tweede bedrijf niet op, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een 1-1 gelijkspel. Komende dinsdag staat voor Jong Oranje de uitwedstrijd tegen Schotland op het programma. Verder moet Nederland het in de kwalificatiegroep opnemen tegen Oekraïne, Letland en Andorra.