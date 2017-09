‘Een fantastische speler bij Liverpool, maar bij Oranje laat hij het niet zien'

Het Nederlands elftal ging donderdagavond kansloos met 4-0 ten onder in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Mario Been zag hoe de ploeg van bondscoach Dick Advocaat van het kastje naar de muur werd getikt, maar kan de nederlaag goed relativeren. Wel vindt de clubloze trainer dat de Oranje-selectie te makkelijk over de nederlaag heenstapt.

"Op de mensen die het op dit moment moeten doen, Robben, Van Persie, Sneijder, zit ook een beetje sleet", zegt Been tegenover RTV Rijnmond. "We hebben verloren van een geweldige ploeg die vele malen sterker is dan wij. Het wordt een hele klus om dit te klaren.”

Omdat Bulgarije met 3-2 won van Zweden, heeft Nederland alles in eigen hand om alsnog tweede te worden. “Ik vind dat we er zo makkelijk overheen stappen. We verliezen, máár als we de volgende drie wedstrijden winnen kunnen we het alsnog halen. Dat is typisch Nederlands.”

Been zag dat diverse spelers het lieten afweten in Parijs. "Al onze betere spelers lopen in het buitenland", aldus Been, doelend op Georginio Wijnaldum. "Een fantastische clubspeler bij Liverpool, maar bij Oranje laat hij het niet zien. Strootman ook niet. Je kunt niet zeggen dat spelers als Janssen, Promes en Depay geen talent hebben. Ze komen een stuk ervaring tekort.”