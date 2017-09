‘Man van dertig miljoen’ verrast met keuze: ‘Ik heb veel leugens gelezen’

Keita Baldé Diao werd de afgelopen transferwindow aan diverse clubs gelinkt, maar leek zijn zinnen te hebben gezet op een transfer naar Juventus. Het was dan ook enigszins een verrassing dat de vleugelaanvaller Lazio uiteindelijk voor AS Monaco verruilde. Volgens Roberto Calenda, zaakwaarnemer van Keita, werden er de nodige ‘leugens’ rond zijn cliënt de wereld ingebracht deze zomer.

“Het was een leugen dat Keita al een overeenkomst met Juventus had en alle andere clubs daarom afwees. Hij besloot juist om een professionele reden niet naar een Italiaanse clubs te gaan en koos daarom voor Monaco, dat is de waarheid”, laat Calenda via Twitter weten. “Het is ook een leugen dat Keita volgende zomer transfervrij moest vertrekken, zodat ik meer commissie zou krijgen.”

“We willen allemaal een zo eerlijke mogelijke oplossing. Daarom hebben we gewerkt aan de beste oplossing voor iedereen”, stelt de belangenbehartiger van Keita, die uiteindelijk voor dertig miljoen euro naar AS Monaco vertrok. In een eerder stadium werd hij onder meer gelinkt aan AC Milan, Juventus, Internazionale, Tottenham Hotspur en Chelsea. “Ik heb in de afgelopen maanden veel leugens over hem gelezen.”