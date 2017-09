UEFA start onderzoek naar PSG na transfers Neymar en Mbappé

De UEFA heeft aangekondigd een onderzoek te openen naar de transferactiviteiten van Paris Saint-Germain van de afgelopen tranfserperiode met betrekking tot Financial Fair Play. De Franse topclub nam Neymar deze zomer voor 222 miljoen euro over van Barcelona, terwijl op de slotdag van de transferwindow Kylian Mbappé werd aangetrokken.

Laatstgenoemde komt op huurbasis over van AS Monaco, maar PSG heeft een optie tot koop bedongen voor een bedrag van 180 miljoen euro. Wanneer Mbappé volgend jaar definitief de overstap maakt naar Parijs, zijn hij en Neymar de duurste voetballers ter wereld. De UEFA maakt een dag na de transfer van Mbappé bekend dat het een onderzoek instelt naar aanleiding van de ‘recente transferactiviteit’.

De UEFA eist dat clubs minimaal break-even draaien, zoals opgenomen in de regels van Financial Fair Play. Nadat Neymar al voor 222 miljoen euro was aangetrokken, kon PSG daarom Mbappé niet direct aantrekken voor 180 miljoen euro. Om de regels te omzeilen wordt de Frans international daarom eerst gehuurd van Monaco, alvorens hij definitief wordt overgenomen in 2018. De komende maanden zal de Europese voetbalbond onderzoeken of de Fransen volgens de regels gehandeld hebben.