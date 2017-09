‘Ik wil Ajax bedanken voor acht hele mooie, leuke en zeker leerzame jaren’

Queensy Menig heeft Ajax op de slotdag van de transfermarkt definitief verlaten. De aanvaller tekende donderdag voor vijf jaar bij het Franse FC Nantes. Een dag later heeft Menig, die zeer waarschijnlijk door zijn nieuwe werkgever uitgeleend zal worden aan Oldham United uit de League One, op Instagram zijn dank uitgesproken naar de club die jarenlang veel voor hem betekend heeft.

“Ik wil Ajax bedanken voor acht hele mooie, leuke en zeker leerzame jaren”, schrijft Menig, vorig seizoen door Ajax uitgeleend aan PEC Zwolle. “Een droom die is uitgekomen: debuteren in Ajax 1. Verder wil ik alle stafleden, de trainers die ik heb gehad, medespelers en natuurlijk de supporters bedanken. Niet te vergeten wil ik PEC Zwolle bedanken voor de huurperiode van twee jaar. Ik wil jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen, ook na mindere periodes.”

Menig speelde in totaal drie competitiewedstrijden voor Ajax. De afgelopen twee seizoenen kwam hij op huurbasis uit in Zwolle. Ook die club is hij dankbaar. “Ik heb meer dan zestig wedstrijden voor jullie mogen spelen en heb geen seconde spijt van mijn keuze gehad. Ook hier wil ik de stafleden, medespelers, de trainers en niet te vergeten alle supporters bedanken.”