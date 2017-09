NAC sprak met miljardair: ‘Maar die ambitie hebben de aandeelhouders niet’

Vrijdagmiddag meldde Omroep Brabant dat het International Sports Capital van de Indonesische zakenman Erick Thohir zijn oog zou hebben laten vallen op NAC Breda, maar bij de Eredivisionist ontkent men stellig bezig te zijn met een verkoop van de club. Volgens algemeen directeur Justin Goetzee is er slechts gesproken over een verkoop van het Rat Verlegh Stadion.

Het stadion is momenteel nog eigendom van de gemeente Breda, maar die wil daar graag van af. "Er is met meerdere partijen gesproken over de verkoop van het stadion, daar horen zij ook bij. Dat klopt", erkent de beleidsbepaler in gesprek met BN/De Stem. "En zij hebben ook geïnformeerd naar de aandelen. De grootaandeelhouders hebben echter geen enkele ambitie of intentie om de club te verkopen."

Ook het gerucht dat Red Bull zich zou willen opkopen in de club, wordt door Goetzee naar het rijk der fabelen verwezen, mede ingegeven door het feit dat de energiedrankenfabrikant reeds een vinger in de pap heeft bij clubs als RB Leizpig en Red Bull Salzburg. "Het verhaal Red Bull is onzin, klopt niks van", verzekert hij. "In de Nederlandse regelgeving van de voetbalbond is opgenomen dat een club geen belang mag hebben in meerdere voetbalclub."