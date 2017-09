Overmars wapent zich tegen forse kritiek: ‘Alles viel verkeerd’

Marc Overmars kijkt met een goed gevoel terug op de zomerse transferperiode. De directeur spelerszaken haalde in totaal tachtig miljoen euro binnen voor Ajax met de verkoop van onder anderen Davinson Sánchez en Davy Klaassen en denkt een prima selectie afgeleverd te hebben voor trainer Marcel Keizer.

Overmars zegt in gesprek met Ajax TV zijn eigen functioneren kritisch te bekijken, maar denkt al met al prima gehandeld te hebben. "Nee, ik verwijt mezelf niet echt wat", reageert hij. De beleidsbepaler is bijvoorbeeld erg in zijn nopjes met het aantrekken van Maximilian Wöber, die wordt beschouwd als opvolger van Sánchez. "Dat is een kandidaat die we vanaf het begin af aan wilden hebben."

Volgens Overmars mag men in Amsterdam ook veel verwachten van de pas negentienjarige Dennis Johnsen, die voor ongeveer twee miljoen euro werd weggeplukt bij sc Heerenveen. "Hij heeft heel veel talent en kan direct inzetbaar zijn", vervolgt de oud-voetballer. "We hebben heel goede buitenspelers en met hem erachter is het goed bezet."

Ajax beleefde echter een rampzalige seizoensouverture: de ploeg van Keizer is in Europa reeds uitgespeeld en loopt in de Eredivisie al achter de feiten aan na een nederlaag op de openignsspeeldag tegen Heracles Almelo. Bovendien oogt de ploeg van Keizer wankel. "Ik begrijp die kritiek, zeker", meent Overmars. Volgens hem was Ajax in de eerste weken van het seizoen echter ook het slachtoffer van overmacht.

“We hadden de pech dat Daley Sinkgraven er al een tijdje uit was. Dan zit je even dunnetjes. Maar er stond nog steeds tachtig procent van de spelers die twee maanden daarvoor de Europa League-finale had gespeeld. Alles viel verkeerd. We misten kansen, kansen van de tegenstander gingen er meteen in. Dat zat een beetje in onze voorbereiding", besluit hij.