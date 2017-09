‘Barcelona werpt handdoek en zet Coutinho definitief uit het hoofd’

Een transfer van Philippe Coutinho naar Barcelona lijkt definitief van de baan. Eerder op de vrijdag meldde SPORT nog dat de club een vierde en laatste poging zou ondernemen teneinde de Braziliaanse middenvelder in te lijven, maar Barcelona ziet vanwege de stugge houding van Liverpool tijdens de onderhandelingen af van verdere inspanningen, zo meldt de Catalaanse sportkrant.

Zodoende lijkt er een einde te komen aan een maandenlange transfersoap. Coutinho heeft zijn zinnen al geruime tijd gezet op een overgang naar Camp Nou en diende zelfs als een transferverzoek in. Liverpool gaf eerder al aan de creatieveling hoe dan ook te behouden en lijkt zich definitief aan zijn woord te gaan houden.

De Spaanse transfermarkt is nog tot vrijdagnacht geopend, maar Liverpool heeft aangegeven niet te willen onderhandelen over een transfer en Barcelona lijkt zich daar nu eindelijk bij te hebben neergelegd. Drie eerdere aanbiedingen van Barcelona werden al naar de prullenbak verwezen door de Engelse club en de verwachting is dat ook verdere pogingen niets zullen uithalen.