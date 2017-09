Van Persie verlaat trainingskamp van Oranje

Robin van Persie heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De spits liep donderdag in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Frankrijk een knieblessure op. Hij mist daardoor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije van zondag.

Van Persie viel in Parijs na ruim een uur spelen in voor Vincent Janssen, maar kreeg kort daarna al last van zijn knie. Bondscoach Dick Advocaat roept geen vervanger op voor de aanvaller, die voor het eerst in twee jaar weer bij de selectie van Oranje zat. De spelersgroep voor het duel van zondag bestaat nu uit 23 spelers, daar Kevin Strootman vanwege zijn rode kaart tegen Frankrijk geschorst is.

Oranje speelt nog drie wedstrijden: zondag in de Johan Cruijff Arena tegen Bulgarije, zaterdag 7 oktober in Minsk tegen Wit-Rusland en dinsdag 10 oktober thuis tegen Zweden. Alle drie die duels zullen normaal gesproken gewonnen moeten worden om nog een kans op WK-kwalificatie te houden.

Met tien punten heeft de ploeg van Advocaat zes punten minder dan koploper Frankrijk. Nummer twee Zweden staat op dertien punten en Bulgarije heeft er twaalf. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om de laatste vier WK-tickets te veroveren.