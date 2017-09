PSG laat Braziliaan met Eredivisie-verleden naar Portugal vertrekken

Gustavo Hebling zegt Paris Saint-Germain definitief vaarwel. De 21-jarige middenvelder werd in de zomer van 2015 door opgepikt bij São Paulo, maar wist zijn belofte uiteindelijk niet in te lossen. PSG maakt via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met het Portugese Portimonense SC over een definitieve transfer van de Braziliaan.

Hebling werd twee jaar geleden door PSG ingelijfd, maar zou uiteindelijk nooit debuteren voor de Franse grootmacht. De middenvelder werd de afgelopen twee seizoenen in de Eredivisie gestald bij PEC Zwolle teneinde ervaring op te doen, maar kwam in dienst van de Zwollenaren niet verder dan slechts elf competitieoptredens.

Hebling lag nog tot halverwege 2020 vast in het Parc des Princes, maar de verwachting is niet dat PSG een forse transfersom zal hebben overgehouden aan de verkoop van de jongeling. Portimonense promoveerde afgelopen seizoen naar de hoogste Portugese voetbalcompetitie en staat momenteel op een veertiende plaats.