Rooney moet voor Engelse rechter verschijnen na aanhouding

Wayne Rooney is vannacht door de Engelse politie gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van alcohol, zo heeft de politie van het graafschap Cheshire bevestigd in een officiële verklaring. De 31-jarige aanvaller van Everton is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar zal zich op 18 september voor de Engelse rechter moeten verantwoorden voor zijn gedrag.



Rooney besloot onlangs een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan en geniet momenteel dus van een korte break. De vedette besloot in de nacht van donderdag op vrijdag de bloemetjes buiten te zetten, maar koos er vervolgens voor zelf plaats te nemen achter het stuur. Hij is uiteindelijk in de buurt van het graafschap Cheshire aangehouden.

Het is zeker niet de eerste keer zijn dat Rooney tegen de lamp loopt. In november vorig jaar werd hij na een interland met Engeland in beschonken toestand gefotografeerd tijdens een trouwfeest, waarvoor hij niet was uitgenodigd. De Engelse voetbalbond besloot zijn toenmalige aanvoerder overigens destijds niet te bestraffen.