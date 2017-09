‘Indonesische miljardair Erick Thohir laat oog vallen op NAC Breda’

NAC Breda valt mogelijk in buitenlandse handen. Volgens Omroep Brabant zou het International Sports Capital van de Indonesische zakenman Erick Thohir, voorzitter en mede-eigenaar van Internazionale, zijn oog hebben laten vallen op de Eredivisionist. De onderneming zou ook volledig eigenaar willen worden van het Rat Verlegh Stadion.

Dat laatste zou een meevaller betekenen voor de gemeente Breda. Het onderkomen van de club is sinds 2003 eigendom van de gemeente, maar die wil nu graag van het stadion af. Het Rat Verlegh Stadion staat al een tijdje te koop en de kans bestaat dat de gemeente nog voor het einde van dit jaar zijn wens ingewilligd ziet worden door International Sports Capital.

De Indonesische firma is zeker niet de eerste partij die wordt gelinkt aan de overname van het Rat Verlegh Stadion. De gemeente Breda communiceerde eind juni al dat er vijf serieuze kandidaten in de markt waren om het Rat Verlegh Stadion en de daarbij behorende parkeerplaats P5 over te nemen, waaronder Ebert Dollevoet van horecabedrijf NHG, belegger Hinke Fongers en Westpoort Vastgoed.