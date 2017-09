Leicester City wacht op goedkeuring van ‘dispensatie-transfer’ van 25 miljoen

Leicester City verkeert nog altijd in onzekerheid over de komst van Adrien Silva. De Premier League-club kreeg van de Engelse voetbalbond dispensatie om de komst van de middenvelder van Sporting Portugal ná de transferdeadline af te ronden. De kampioen van 2015/16 heeft echter nog geen groen licht van de FA ontvangen, zo klinkt het.

Leicester City kreeg twee uur meer de tijd om het papierwerk rondom de transfer van de Portugees international af te ronden. Sporting nam genoegen met een transfersom van 25 miljoen euro, plus maximaal 5 miljoen euro aan variabele bonussen. Leicester verkocht tegelijkertijd Danny Drinkwater in extremis aan Chelsea.

Adrien Silva verliet het trainingskamp van Portugal donderdag tijdelijk om zijn transfer af te ronden en werd dezelfde dag ook in Leicester gesignaleerd. De 28-jarige middenvelder annex captain van Sporting is al sinds 2002 aan os Leoes verbonden en ondertekende in 2007 zijn eerste professionele contract.