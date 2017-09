Gerrard lovend over miljoenenaanwinst Liverpool: ‘Hij is Engels en pas 24’

Liverpool versterkte zich op de slotdag van de zomerse transferperiode met Alex Oxlade-Chamberlain. De 24-jarige middenvelder leek Arsenal te gaan verruilen voor Chelsea, maar opteerde uiteindelijk toch voor een overstap naar Anfield. Volgens clubicoon Steven Gerrard heeft Liverpool een grote slag geslagen.

"Ik denk dat hij reeds een fantastische speler is en dat is dan ook de reden dat we 38 miljoen euro hebben uitgetrokken voor zijn komst", wordt de oud-speler geciteerd door de London Evening Standard. Oxlade-Chamberlain werd na Dominic Solanke, Andrew Robertson en Mohamed Salah de vierde zomeraanwinst voor the Reds. "Ik ben ervan overtuigd dat hij een goede toevoeging is voor de selectie. Hij is Engels en pas 24, dus zijn beste jaren liggen nog voor hem. Hij is een snelle en opwindende speler."

Oxlade-Chamberlain is momenteel met de nationale ploeg van Engeland op pad voor de WK-kwalificatieduels met Malta en Slowakije. Na de transferperiode zal hij aansluiten bij de selectie van Jürgen Klopp. "Hij leek niet langer meer gelukkig bij Arsenal, dus laten we hopen dat hij zijn vorm kan oppakken en zijn beste jaren aan Liverpool kan schenken. Ik vind het een positieve aankoop", besluit Gerrard.