Voorzitter waarschuwt De Boer: ‘Dit is een resultaatgerichte business’

Frank de Boer weet na donderdag met welke selectie hij Crystal Palace dit seizoen in de Premier League zal moeten houden. The Eagles versterkten zich op de slotdag van de transferperiode nog met Mamadou Sakho en zullen na de interlandperiode hoe dan ook weg moeten komen uit de onderste regionen van de Premier League, zo stelt clubvoorzitter Steve Parish.

Palace verloor zijn eerste drie competitiewedstrijden en is samen met West Ham United en Bournemouth nog de enige puntloze ploeg dit seizoen in Engeland. "Het is geen geweldige start", vertelt Parish met gevoel voor understatement tegen Sky Sports. De beleidsbepaler kan de positie van De Boer niet garanderen, ondanks het feit dat de oefenmeester pas sinds deze zomer in dienst is op Selhust Park. "Dit is een resultaatgerichte business, dus als je niet wint... Frank weet dat."

"We moeten er alles aan doen om onze wedstrijden te analyseren en nagaan hoe we onze prestaties op het veld kunnen verbeteren", vervolgt hij. "We zullen hard werken en er zullen enkele zeer serieuze gesprekken plaatsvinden teneinde de situatie om te draaien." De Boer vervolgt de competitie met zijn elftal na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Burnley, dat momenteel tiende staat in de Premier League.