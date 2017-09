Hectisch slot voor Chelsea: ‘Ik herinner me dat hij een geweldige manager is’

Chelsea beleefde donderdag een hectische slot van de transferperiode. The Blues grepen naast de komst van onder anderen Riyad Mahrez en Ross Barkley, maar slaagden er ternauwernood toch nog in twee spelers toe te voegen aan de selectie: Daniel Drinkwater kwam over van Leicester City, terwijl Davide Zappacosta werd losgeweekt bij Torino.

Drinkwater wordt op Stamford Bridge herenigd met N'Golo Kanté. Het tweetal vormde in het verleden een ijzersterk duo op het middenveld bij Leicester en leidde die club in het seizoen 2015/16 naar de Engelse landstitel. "Ik kan me geen wedstrijd herinneren waarin ik er niet van genoten heb met hem te spelen", zegt Drinkwater op de website van Chelsea over de Franse mannetjesputter. "Ik kijk ernaar uit om verder te gaan met waar we gebleven waren."

Met Zappacosta heeft Chelsea op de rechtervleugel een concurrent in huis gehaald voor Victor Moses. De 25-jarige verdediger treft in Londen Antonio Conte, met wie hij in het verleden als een werkte bij de nationale ploeg van Italië. "Daarvan herinner ik me dat hij een geweldige manager is. Hij is erg hongerig en wil zijn team sterker maken", aldus Zappacosta, die eerder bij Torino al kennis maakte met het 3-5-2-systeem dat ook bij Chelsea wordt gehanteerd. "Er zijn gelijkenissen. Hoewel het niet exact hetzelfde was, denk ik dat het vrij eenvoudig zal zijn om me aan te passen. Er is bovendien ruimte om te leren."

Met de komst van beide spelers was naar verluidt 66 miljoen euro gemoeid. Daarmee schroefde de Engelse titelverdediger zijn uitgaven op de zomerse transfermarkt op naar liefst 200 miljoen euro. Eerder werden Willy Caballero (transfervrij), Antonio Rüdiger (35 miljoen euro), Tiemoué Bakayoko (40 miljoen euro) en Álvaro Morata (minimaal 62 miljoen euro) al ingelijfd.