‘Als PSV door had willen pakken, zou ik daar ook over nagedacht hebben’

Rick van Drongelen maakte deze zomer een fraaie transfer. De pas achttienjarige centrumverdediger stapte voor een bedrag van naar verluidt vier miljoen euro over van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV en heeft zich in Noord-Duitsland onmiddellijk opgewerkt tot een vaste waarde.

"Negentig minuten lang wordt er tot de laatste seconde vol gas gegeven", kijkt de jeugdinternational in gesprek met de NOS terug op zijn eerste weken in de Bundesliga. Van Drongelen stond negentig minuten binnen de lijnen in de competitiewedstrijden tegen FC Augsburg en 1. FC Köln. "In Nederland merkte ik dat het tegen het einde weleens wat wegzakte. Dan ging het tempo omlaag. Hier blijft het op en neer gaan."

Van Drongelen zou ook gevolgd zijn door onder meer PSV en Feyenoord, maar de vraagprijs van Sparta zou die clubs uiteindelijk hebben afgeschrikt. "Als die kans er was, had ik misschien ook wel graag die stap gemaakt", zegt de stopper. "Als PSV door had willen pakken, zou ik daar ook over nagedacht hebben. Achteraf ben ik blij met HSV. Ik zit daar op mijn plek."