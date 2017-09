Echtgenote van doelwit zat Ronald Koeman dwars

Bournemouth sloeg donderdag een bod op Benik Afobe af. Wolverhampton Wanderers had ruim zestien miljoen euro over voor de Congolese aanvaller. (Birmingham Mail)

Anderlecht heeft gepoogd Joshua Brenet te huren, maar daar ging PSV voor liggen. Een vertrek van de verdediger was ‘onbespreekbaar’ voor de Eindhovenaren. (De Telegraaf)

Alle partijen waren min of meer akkoord over een overstap, maar de partner van de Fransman wilde niet naar Merseyside verhuizen.