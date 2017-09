Laatste kans dient zich aan voor Barça: ‘Hij is op dit moment erg verdrietig'

Philippe Coutinho aasde de voorbije maanden nadrukkelijk op een transfer naar Barcelona, maar van een overgang kwam het vooralsnog niet. Ofschoon de transferperiode in Spanje zaterdagnacht pas ten einde loopt, lijkt de Braziliaanse middenvelder zich volgens landgenoot Neymar al neergelegd te hebben bij een langer verblijf bij Liverpool.

Coutinho kwam dit seizoen nog niet in actie met Liverpool, maar schitterde vannacht met een doelpunt wel voor Brazilië in de met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador. "Hij is op dit moment erg verdrietig", werd Neymar na afloop van het duel geciteerd door El Mundo Deportivo. "Hij heeft ons enorm geholpen vandaag. Hij is een geweldige speler die erg belangrijk is voor ons."

Barcelona heeft nog tot zaterdagnacht de tijd om de transfer van Coutinho alsnog af te ronden. Drie eerdere aanbiedingen van de Spaanse topclub werden al naar de prullenmand verwezen door Liverpool, maar volgens SPORT zal vrijdag voor een laatste keer alles uit de kast getrokken worden om alsnog tot een akkoord te komen.

Mocht Barcelona er niet in slagen Coutinho naar Camp Nou te halen, dan schakelt de club volgens het Spaanse radiostadion Cope over naar Mesut Özil. Het contract van de Duitse middenvelder loopt nog maar één jaar door bij Arsenal, waardoor de Londenaren bij een bod van zestig miljoen euro bereid zouden zijn mee te werken aan een transfer. Özil speelde in het verleden al in Spanje voor Real Madrid.