Geruchten over bod van 100 miljoen euro lieten Franse uitblinker koud

AS Monaco slaagde er op de slotdag van de transferperiode in Thomas Lemar uit handen van Arsenal te houden. The Gunners meldden zich volgens vrijwel alle Engelse media met een bod van liefst honderd miljoen euro in het prinsdom teneinde de aanvallende middenvelder over te nemen, maar een akkoord bleef uiteindelijk tot grote tevredenheid van Lemar zelf uit.

De 21-jarige flanspeler schitterde donderdagavond met twee doelpunten in het WK-kwalificatieduel van Frankrijk met het Nederlands elftal (4-0) en gaf na afloop aan met veel plezier bij Monaco te blijven. "Ik ben erg gelukkig bij de club. Ik wil een sterk seizoen draaien met Monaco en hoop een betere speler te worden", sprak hij voor de camera van Canal+. Lemar werd twee jaar geleden voor vier miljoen euro opgepikt bij SM Caen en maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling door.

Hij was vorig seizoen een dragende speler bij Monaco, dat in Frankrijk beslag legde op de landstitel en in de Champions League tot de halve finale reikte. Lemar moest bij Arsenal de opvolger van Alexis Sánchez worden, maar doordat de overgang van de Chileense superster naar Manchester City niet rondkwam vanwege tijdgebrek en Lemar zelf een voorkeur zou hebben gehad voor een overstap naar Liverpool, bleef een transfer uit op de dag dat hij met Frankrijk Oranje trof in het kader van de WK-kwalificatiecampagne.

"Ik heb me niet anders voorbereid op deze wedstrijd dan normaal", vervolgde de linkspoot, die het tweede en derde doelpunt van de Fransen voor zijn rekening nam. "Ik ben niet iemand die zijn hoofd verliest onder alle geruchten. Ik was volledig gefocust op de wedstrijd. Dat was het enige wat voor mij telde." Het betekende voor Lemar pas zijn vijfde interland voor Les Bleus sinds zijn debuut in november vorig jaar.