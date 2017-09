Overmars hield vertrek Younes tegen: ‘Een transfer was nooit bespreekbaar’

Amin Younes heeft in de afgelopen transferperiode afgezien van een terugkeer naar de Bundesliga. De 24-jarige linkervleugelaanvaller van Ajax wist zich gevolgd door onder meer RB Leipzig en Borussia Dortmund, maar besloot de Amsterdammers na een gesprek met de clubleiding trouw te blijven, zo onthult Younes.

Nadat Younes vorig seizoen vooral indruk maakte in de Europa League lonkte een terugkeer naar Duitsland, waar hij eerder speelde voor Borussia Mönchengladbach. Directeur spelerszaken Marc Overmars hield een vertrek van de flankspeler uiteindelijk echter tegen. "Voor hem was een transfer nooit bespreekbaar", zegt Younes in gesprek met OVB Online.

Younes zegt hoe dan ook gelukkig te zijn bij Ajax, waar hij nog een contract tot halverwege 2019 heeft. "Ik ben er uitgegroeid tot een leidersfiguur", vervolgt hij. "Ik beheers de Nederlandse taal. Het was voor de club belangrijk dat ik nog minimaal één jaar zou blijven. Een vertrek was voor mij ook niet gemakkelijk geweest. Ik wil sowieso nog een keer landskampioen worden met Ajax voordat ik verder kijk."