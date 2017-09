Veltman wordt geslachtofferd: ‘Het misschien een extra teleurstelling’

Joël Veltman leek donderdagavond in de basis te beginnen tegen Frankrijk, maar Dick Advocaat gaf verrassend genoeg de voorkeur aan Timothy Fosu-Mensah. De rechtsback van Ajax gaf naderhand toe dat dat een ‘teleurstelling’ was.

Fosu-Mensah, door Manchester United verhuurd aan Crystal Palace, werd overgeheveld van Jong Oranje omdat Kenny Tete met knieklachten kampte. “Het is misschien een extra teleurstelling, maar je verliest hier met 4-0, dus dan ga ik niet even verhaal halen. Misschien is er morgen meer duidelijkheid”, aldus Veltman.

De aanvoerder van Ajax benadrukte voor de camera van Voetbal Inside dat het niet om hem, maar om de wedstrijd gaat: “Het is de wedstrijd die we verloren hebben. En dat we nog een kans hebben op de play-offs. Als we drie keer winnen, staan we in de play-offs.” De 25-jarige Veltman speelde tot dusverre zeventien interlands.