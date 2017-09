‘Barcelona wil eigen transferrecord op laatste transferdag verbreken’

Barcelona heeft nog tot 23.59 uur de tijd om nieuwe spelers te halen en Philippe Coutinho prijkt bovenaan het verlanglijstje. SPORT claimt dat de Catalanen een laatste bod zullen uitbrengen, maar dat Liverpool de aanvallende middenvelder het liefst pas na het WK wil verkopen.

Het dagblad meldt niet hoeveel Barcelona wil bieden op de 25-jarige Coutinho, maar tabloids claimen dat Liverpool een voorstel van 150 miljoen euro kan verwachten. Het is onduidelijk of het daarbij gaat om een vast bedrag of dat de transfersom zou kunnen oplopen tot 150 miljoen. Drie eerdere aanbiedingen van Barcelona werden al naar de prullenmand verwezen.

Barcelona begon met een bod van 80 miljoen euro en bood later 85 miljoen exclusief 15 miljoen aan variabelen. Precies twee weken geleden zou een derde aanbieding, van 90 miljoen exclusief 40 miljoen aan bonussen, zijn afgeslagen. Sky Sports ging toen als enige overigens uit van een direct bod van circa 125 miljoen, maar paste die berichtgeving later aan.

😍🔥😍🔥 Philippe Coutinho en Gabriel Jesus deden vannacht DIT bij 🇧🇷! Geplaatst door voetbalzone op donderdag 31 augustus 2017

Onder meer Sky Sports en de BBC meldden vorige week woensdag al dat Barcelona een vierde bod zou uitbrengen op Philippe Coutinho en ook SPORT gaat daar nu dus van uit. De Britse zenders verzekerden dat Barcelona van plan was om 110 miljoen te bieden, een som die door bonussen zou op kunnen lopen tot 150 miljoen. Dat is echter nog door niemand van Barcelona of Liverpool bevestigd.