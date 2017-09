Kranten unaniem in oordeel: ‘Oranje heeft niets te zoeken op het WK’

Het Nederlands elftal is na donderdagavond verder dan ooit verwijderd van deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland. Oranje leed een historische nederlaag in en tegen Frankrijk en krijgt er vrijdagochtend flink van langs in zowel nationale en internationale media. "Het Nederlandse voetbal wankelt als een stuurloos schip", zo is onder meer het NRC Handelsblad genadeloos.

Nederland ging uiteindelijk met 4-0 onderuit in het Stade des France en dat betekende het grootste verlies van Oranje sinds 1961. De Telegraaf spreekt dan ook van een 'dreun'. De ochtendkrant vraagt zich openlijk af of het Nederlands elftal überhaupt thuishoort op een toernooi met de beste 32 voetballanden: “De Fransen, die niet eens op de toppen van hun kunnen speelden, waren fysiek vele malen sterker, conditioneel de baas en technisch superieur”, zo valt vanmorgen te lezen.

AD Sportwereld en De Volkskrant sluiten zich aan bij de ochtendkrant. Oranje is na het verlies afgezakt naar een vierde plaats in zijn kwalificatiepoule en zal de resterende drie wedstrijden moeten winnen om überhaupt een kans te blijven maken op kwalificatie voor het eindtoernooi. "Dit Oranje, vierde in de stand nu, heeft niets te zoeken op het WK. Frankrijk was een klasse of vijf beter”, zo schrijft De Volkskrant.

Het elftal van Dick Advocaat ging uiteindelijk met harde cijfers onderuit en baarde ook in het buitenland opzien met die wanprestatie. Nadat Oranje in het eerste bedrijf de schade nog had beperkt, was het na rust niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van de Fransen. Dat gold specifiek voor Kevin Strootman, die in de tweede helft in een tijdsbestek van vijf minuten tweemaal aan de noodrem trok en zijn 37e interland zo afsloot in mineur. De middenvelder van AS Roma kreeg in L’Équipe het rapportcijfer twee. Aanvoerder Arjen Robben werd niet veel hoger beoordeeld en staat volgens de Franse sportkrant ‘symbool voor de machteloosheid' van Oranje.

Ook in Duitsland reageert men verbaasd. "We gaan zonder Nederland naar het WK, een spreuk die zomaar eens realiteit zou kunnen worden", schrijft Kicker. Het Duitse tijdschrift stipt wel aan dat Oranje nog altijd mag hopen op kwalificatie. De ploeg van Advocaat ontvangt zondag directe concurrent Bulgarije in eigen huis en besluit de kwalificatiecampagne in oktober met wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden.