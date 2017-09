‘Op de nummer tien is Wesley Sneijder de dood voor je elftal’

Wesley Sneijder speelde donderdagavond tegen Frankrijk zijn 133e interland, maar kon niet voorkomen dat er met 4-0 werd verloren. De middenvelder van OGC Nice deed de tweede helft ook al niet meer mee; hij werd bij rust vervangen door Tonny Vilhena. Aad de Mos vreest voor de interlandtoekomst van Sneijder.

“Sneijder kan het niet meer belopen en valt om in de duels. Dat is over. Op de nummer tien is hij de dood voor je elftal. Het wordt een hele klus om het WK nog te halen. Dieper kunnen we niet meer wegzakken”, zo wordt de analyticus en trainer in ruste geciteerd door Sporza.

“We hebben meermaals geroepen dat we het zullen doen, maar we doen het nooit. Ik zet er een vraagteken bij”, aldus De Mos, die constateerde dat Oranje niets in te brengen had tegen Frankrijk en zowel op technisch als fysiek vlak werd overklast. Nederland treedt komende zondag aan tegen Bulgarije.