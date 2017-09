Schitterende combinatie Coutinho-Jesus; Vidal hint naar interlandstop

Brazilië is al zeker van deelname aan het WK en verstevigde in de nacht van donderdag op vrijdag zijn koppositie in de groep. De formatie van bondscoach Tite won met 2-0 van Ecuador en heeft nu 36 punten na vijftien speelronden, elf punten meer dan Colombia en dertien punten meer dan Argentinië. La Albiceleste staat op de vijfde plaats en moet bij de eerste vier eindigen om zich rechtstreeks te plaatsen.

Brazilië - Ecuador 2-0

Tite heeft het aardig op de rit bij Brazilië, want hij heeft als bondscoach nu al zijn negen kwalificatiewedstrijden gewonnen en daarin heeft Brazilië 26 keer gescoord en heeft men slechts 2 keer een treffer hoeven incasseren. De Seleção nam in het laatste kwart afstand van Ecuador: Paulinho schoot raak na een hoekschop van Willian en Philippe Coutinho scoorde na een prachtige combinatie met Gabriel Jesus. Die treffers waren bijzonder welkom, want in de eerste helft had Brazilië nog weinig indruk kunnen maken en bij het rustsignaal viel er zelfs een licht fluitconcert te horen in Porto Alegre.

Uruguay - Argentinië 0-0

Lionel Messi en Luis Suárez stonden voor de aftrap gebroederlijk naast elkaar om in speciaal ontworpen tenues reclame te maken voor de kandidatuur van Argentinië, Uruguay en Paraguay voor het WK van 2030. In de wedstrijd waren ze weer sportieve vijanden, maar geen van beiden won. Suárez viel bij Uruguay nog uit, maar liet via Twitter al gauw weten dat het niets meer was dan kramp. Het thuisland was in de eerste helft de betere partij en zag een doelpunt van Diego Godín worden afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl een poging van Suárez rakelings over ging. In de tweede helft had Argentinië het beste van het spel, maar men kwam niet verder dan mogelijkheden voor Lucas Biglia en Messi.

Chili - Paraguay 0-3

Chili verloor dure punten, want men ging in Santiago hard onderuit tegen Paraguay en moet de vierde plaats nu delen met Argentinië. Arturo Vidal opende na 24 minuten de score door de bal na een vrije trap in eigen doel te koppen en Víctor Cáceres en Richard Ortíz maakten er vervolgens 0-2 en 0-3 van. Vidal suggereerde na het duel dat hij snel een een punt zet achter zijn interlandcarrière: “Iedere negatieve vibe die we momenteel in dit land voelen, moet omgezet worden in blijdschap. Maar geen zorgen, niet te lang voordat ik vertrek…”, zo luidde de cryptische boodschap van de middenvelder van Bayern München.