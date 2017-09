Transferrecord opnieuw verpulverd; verdere stijging nog mogelijk

De afgelopen maanden is een recordaantal spelers van club gewisseld in het Nederlandse voetbal. In totaal vonden er deze zomer liefst 648 transfers plaats waarbij clubs in de Eredivisie en Jupiler League betrokken waren en dat levert een nieuw record op, zo bevestigt de KNVB via de officiële kanalen.

Vrijdagnacht liep de transferperiode ten einde in Nederland en uiteindelijk stapten 648 spelers over naar een nieuwe werkgever; 65 meer dan in de zomer van vorig jaar. 249 spelers wisselden in eigen land van club, terwijl 232 voetballers hun heil buiten Nederland zochten. 167 spelers streken vanuit het buitenland neer in een van de vaderlandse competities. De duurste transfer kwam op naam van Davinson Sánchez, die voor een bedrag van maximaal 42 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Tottenham Hotspur.

Overigens is het niet uitgesloten dat het aantal transfers deze zomer nog hoger zal uitvallen. Ofschoon de transfermarkt in Nederland inmiddels gesloten is, kunnen spelers nog altijd verkassen naar een buitenlandse competitie waar een latere deadline wordt aangehouden. Zo sluit de transferwindow in Spanje bijvoorbeeld pas in de nacht van vrijdag op zaterdag.