Napoli verrast met aantrekken van spits van tien miljoen euro

Roberto Inglese is speler van Napoli. Voorzitter Aurelio De Laurentiis laat via Twitter weten dat de 25-jarige aanvaller is gecontracteerd, maar de Italiaan sluit niet direct aan bij i Partenopei. Hij maakt het seizoen af bij Chievo.

Napoli heeft volgens diverse Italiaanse media tien miljoen euro betaald en middels variabelen kan de transfersom oplopen tot twaalf miljoen. Inglese maakte vorig seizoen twaalf doelpunten in 37 wedstrijden en gaf daar ook nog vier assists bij. Dit seizoen is Inglese wederom goed begonnen met twee treffers en één assist in drie wedstrijden.

Inglese komt uit de jeugdopleiding van Pescara en speelde uiteindelijk acht wedstrijden in het eerste elftal van die club. Hij vertrok in de zomer van 2010 naar Chievo en werd vervolgens verhuurd aan Lumezzane (74 wedstrijden, 21 doelpunten) en Carpi (49 wedstrijden, 8 doelpunten). Napoli versterkte zich eerder deze zomer overigens met onder anderen Nikola Maksimovic en Marko Rog.