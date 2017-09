‘Janssen ziet op laatste moment af van transfer binnen Premier League’

Vincent Janssen heeft afgezien van een transfer naar Brighton & Hove Albion, zo meldt de BBC vrijdagochtend. De huidige nummer zeventien van de Premier League kreeg dispensatie van de competitieorganisatie om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen, maar dat is the Seagulls dus niet gelukt.

Brighton wilde de 23-jarige Janssen voor de rest van het seizoen op huurbasis overnemen en kreeg daar van de FA langer de tijd voor, maar stuitte uiteindelijk op een ‘nee’ van de speler zelf. Het is onduidelijk waarom de international van het Nederlands elftal precies heeft afgezien van een vervolg bij Brighton. De club slaagde er eerder ook niet in om Florin Andone en Khouma Babacar weg te halen bij respectievelijk Deportivo en Fiorentina.

Janssen speelde bij Tottenham Hotspur al de tweede viool achter Harry Kane en daalt mogelijk in de pikorde nu de club uit Londen zich heeft versterkt met Fernando Llorente. The Spurs verzekerden zich op deadline day voor naar verluidt vijftien miljoen euro van de diensten van de Spanjaard van Swansea City. Janssen maakte tot dusverre overigens 6 doelpunten in 39 officiële wedstrijden voor Tottenham.