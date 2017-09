De Boer krijgt in extremis gewenste versterking voor 28 miljoen euro

Crystal Palace heeft het tot 2020 doorlopende contract van Mamadou Sakho afgekocht. De club van manager Frank de Boer maakte in de nacht van donderdag op vrijdag bekend dat de 27-jarige verdediger voor vier seizoenen heeft getekend. Sakho speelde in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen ook al voor the Eagles.

De club uit Londen was vastberaden om Sakho terug te halen naar Selhurst Park, maar de onderhandelingen verliepen moeizaam. Zo zag voorzitter Steve Parish in de slotfase van de transfermarkt een bod van 23,8 miljoen euro exclusief twee 2 miljoen aan variabelen afgeslagen worden, maar volgens de BBC hebben de clubs elkaar uiteindelijk gevonden bij een vast bedrag van 28,1 miljoen.

Liverpool heeft daarmee winst gemaakt op Sakho, want hij werd in de zomer van 2013 voor 17,5 miljoen overgenomen van Paris Saint-Germain. De 28-voudig international van Frankrijk speelde tachtig wedstrijden voor the Reds en daarin kwam hij tot drie doelpunten. In dienst van Crystal Palace schopte hij het vorig seizoen tot acht duels en hij krijgt nu dus de kans om dat aantal bij Palace te verhogen.

“Ik ben erg blij om hier te zijn want ik heb hier nog enkele vrienden zitten en ik heb van de uitdaging van vorig seizoen genoten. Het was moeilijk, maar mooi en daarom dacht ik dat Palace opnieuw de beste keuze voor mij zou zijn. Ik kijk er erg naar uit om weer voor Palace te spelen. We hebben het vorig seizoen goed gedaan en we moeten onszelf opnieuw bewijzen. Als we de krachten bundelen, dan kunnen we een topseizoen meemaken”, aldus Sakho.