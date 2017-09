Chelsea betaalt 38 miljoen euro en slaat op de valreep toe

Chelsea heeft zich op de valreep weten te versterken met Danny Drinkwater. De club uit Londen maakte in de nacht van donderdag op vrijdag bekend dat de middenvelder is overgekomen van Leicester City en een contract heeft getekend voor vijf seizoenen. Volgens de BBC heeft Chelsea 38 miljoen euro betaald.

De 27-jarige Drinkwater had bij Leicester nog een contract tot medio 2021, maar dient die verbintenis dus niet uit en is na Willy Caballero, Antonio Rüdiger, Tiemoué Bakayoko, Álvaro Morata en Davide Zappacosta de zesde zomeraanwinst voor Chelsea. Hij gaat op Stamford Bridge weer samenspelen met N’Golo Kanté, met wie hij bij Leicester de titel won.

“Ik ben verheugd om speler van Chelsea te spelen en kan niet wachten om te beginnen. Het is een lange weg geweest om hier te komen, maar ik ben erg blij en kijk ernaar uit om de club aan meer prijzen te helpen”, aldus de drievoudig international van Engeland, die in dienst van Leicester tot 15 doelpunten en 23 assists in 218 officiële wedstrijden kwam.

“Danny is niet alleen een Premier League-kampioen, maar heeft ook Champions League-ervaring die dit seizoen van onschatbare waarde kan zijn voor ons. Hij is een typisch strijdlustige Engelse middenvelder met een uitstekende pass en zijn komst zal onze opties op het middenveld danig versterken”, aldus technisch directeur Michael Emenalo. Drinkwater kwam eerder ook nog uit voor Huddersfield Town, Barnsley, Watford en Manchester United.