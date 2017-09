Ajax sloeg bod van 35 miljoen euro op Hakim Ziyech af

AS Roma heeft op de laatste dag van de transferperiode geprobeerd om Hakim Ziyech over te nemen van Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Italianen hadden 35 miljoen euro over voor de middenvelder, maar Ajax wenste niet mee te werken.

“Met de nieuwe weigering gaf de directie een duidelijk signaal af: ondanks de Europese uitschakeling te willen vechten voor het in stand houden van de selectie van Marcel Keizer”, zo schrijft de krant. Ajax verwacht dat als men de 24-jarige Ziyech de komende jaren wil verkopen, men ook nog wel een vergelijkbaar bod als dat van Roma binnen zal krijgen.

Ziyech, negenvoudig international van Marokko, is aan zijn tweede seizoen bezig in Amsterdamse dienst. Hij kwam voor zeker elf miljoen euro over van FC Twente en was tot dusverre goed voor 12 doelpunten en 21 assists in 49 officiële wedstrijden voor Ajax. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog tot medio 2021 door.

Ziyech heeft meerdere keren laten weten dat een transfer nooit een issue voor hem is geweest omdat hij eerst ten volle wil slagen bij Ajax. De linkspoot werd de afgelopen maanden wel in verband gebracht met clubs als Borussia Dortmund, Napoli, Olympique Marseille, maar speelt in ieder geval dus tot de winterstop bij Ajax.