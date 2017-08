Real Madrid sloeg donderdag 55 miljoen van United af

(AS)

Real Madrid heeft donderdag tal van voorstellen voor Marcos Llorente afgeslagen. Onder meer Valencia wilde de middenvelder op huurbasis halen, maar Zinédine Zidane heeft grote plannen met de jongeling. (AS)

Leicester City verleende donderdag geen medewerking aan een transfer van Islam Slimani. Zowel Sampdoria als Genoa kreeg te horen dat de interesse in de spits uit Algerije te laat kenbaar was gemaakt. (Sky Italia)