'Zo'n type hadden we nog niet, ik ben erg blij met de komst van Lesly de Sa'

Lesly de Sa keert terug op de Nederlandse velden. FC Oss rondde vlak voor het verstrijken van de zomerse transferperiode de tijdelijke komst van de 24-jarige aanvaller af. De Jupiler League-club huurt De Sa van Slovan Bratislava en versterkte zich ook met Roel van de Sande, die tijdelijk overkomt van FC Den Bosch.

"Lesly is snel en kan een mannetje makkelijk passeren", zo omschrijft algemeen directeur Peter Bijvelds op de clubsite de 24-jarige aanwinst. "Zo’n type hadden we nog niet. En hij is een speler met een goed karakter. Ik ben erg blij met zijn komst." FC Oss is met twee zeges uit evenveel duels momenteel gedeeld koploper van de Jupiler League.

De Sa droeg als rechtsbuiten het shirt van Ajax en Jong Ajax en werd verhuurd aan Go Ahead Eagles en Willem II. In totaal speelde hij 64 wedstrijden in het betaald voetbal. Bij Slovan Bratislava kwam hij tot twintig duels in de hoofdmacht, waarin hij één keer doel trof.