Marseille maakt vijftien miljoen euro over aan Benfica voor ‘Pistolero’

Konstantinos Kostas Mitroglou gaat in de Ligue 1 aan de slag. Olympique Marseille maakt melding van de komst van de aanvaller, die voor een bedrag van naar verluidt vijftien miljoen euro van Benfica overkomt. De 29-jarige Griek heeft zich voor vier seizoenen aan L'OM verbonden.

Mitroglou doorstond donderdagavond een medische keuring in Marseille, alvorens hij zijn handtekening onder het meerjarige contract zette. De aanvaller, die ook wel Mitrogoal of Pistolero wordt genoemd, moet de Zuid-Fransen aan meer doelpunten gaan helpen. Het team van Rudi Garcia kwam in de eerste vier speeldagen, waarin zeven punten werden gepakt, maar zes keer tot scoren.

Mitroglou was in het tenue van Benfica goed voor 52 treffers in 86 officiële duels. Hij revancheerde zich in Lissabon voor zijn mislukte periode bij Fulham, waar hij mede door blessureleed niet uit de verf kwam. Na een seizoen op huurbasis bij ex-werkgever Olympiacos werd de Griek aan Benfica uitgeleend. De Portugese topclub nam Mitroglou een jaar geleden voor zeven miljoen euro van de Londenaren over.