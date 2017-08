Kieftenbeld maakt dankzij oude bekende mooie transfer in Engeland

Maikel Kieftenbeld ruilt Birmingham City in voor Derby County, zo maken de clubs in de nacht van donderdag op vrijdag bekend. Over de transfersom voor de middenvelder doen de clubs geen mededelingen. De 27-jarige middenvelder heeft zich voor twee seizoenen aan the Rams verbonden.

Gary Rowett zit achter de transfer van Kieftenbeld. De huidige manager van Derby County was werkzaam voor Birmingham City toen de Nederlander in de zomer van 2015 van FC Groningen overkwam. De middenvelder werd onmiddellijk een belangrijke kracht voor Birmingham, waar hij in totaal 92 officiële duels speelde.

Derby County eindigde de voorbije twee seizoenen hoger in de Championship dan Birmingham City, dat na vijf speeldagen in de huidige voetbaljaargang nog maar vier punten heeft gepakt. Derby County staat twaalfde, met drie punten meer, en speelt volgende week vrijdag in eigen huis tegen Hull City.