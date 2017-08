Leicester City versterkt defensie met ‘man van achttien miljoen euro’

Aleksandar Dragovic gaat aan de slag in de Premier League. De 26-jarige centrale verdediger ruilt Bayer Leverkusen op huurbasis in voor Leicester City, zo heeft de voormalig kampioen van Engeland via de officiële kanalen bekendgemaakt.

Dragovic ruilde Dynamo Kiev vorig jaar zomer voor naar verluidt achttien miljoen in voor Bayer Leverkusen en kwam in zijn eerste jaar in Duitsland tot 24 officiële wedstrijden. Daarin schopte de 57-voudig international van Oostenrijk het tot nul doelpunten en één assist.

Dragovic heeft bij die Werkself nog een contract tot medio 2021, maar speelt de rest van dit seizoen dus in Engeland. Bayer speelde met de komst van Panagiotis Retsos van Olympiacos eerder op de dag al in op het vertrek van Dragovic. Leicester versterkte zich eerder deze zomer al met onder anderen Kelechi Iheanacho en Vicente Iborra.