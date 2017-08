Barkley veranderde tijdens Chelsea-keuring van mening: ‘Een grote verrassing’

Ross Barkley heeft donderdagavond laat alsnog afgezien van een overgang naar Chelsea. Dat deed de middenvelder van Everton echter tijdens zijn keuring bij de regerend landskampioen van Engeland, zo erkent grootaandeelhouder Farhad Moshiri. Everton had een formeel bod van 37,5 miljoen euro op de Engels A-international geaccepteerd.

"Na de medische keuring hoorden we van zijn zaakwaarnemer Paul Martin dat hij van mening was veranderd en dat hij tijdens de volgende transferperiode in januari zijn positie wilde heroverwegen", zo vertelde Moshiri in gesprek met Sky Sports. "Dat is het laatste nieuws. Hij is momenteel geblesseerd, dus ik denk dat hij bij ons blijft. Hij heeft nog een contract voor een jaar. Het is een grote verrassing, maar dat is voetbal."

Het mislopen van Barkley is de zoveelste domper voor Chelsea op de transfermarkt. Romelu Lukaku liet de keuze op Manchester United vallen, Alex Oxlade-Chamberlain gaf de voorkeur aan Liverpool en Tottenham Hotspur maakte in de nacht van donderdag op vrijdag de komst van Chelsea-doelwit Fernando Llorente van Swansea City officieel.