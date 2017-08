Sneijder: ‘Ze hebben er geloof ik ook nog eentje thuis zitten’

De kans dat het Nederlands elftal zich nog plaatst voor het WK in Rusland is na een nieuwe nederlaag in de kwalificatiereeks zeer klein In Saint-Denis verloor een armzalig Oranje, dat ruim een half uur uur met een man minder speelde, kansloos met 4-0 van een superieur Frankrijk. "We zijn totaal niet in de wedstrijd geweest. Frankrijk was te goed voor ons, wij waren op alle vlakken de mindere ploeg", erkende Dick Advocaat.

"Iedereen weet dat je van de Fransen kan verliezen, maar 4-0 is wel rijkelijk veel. Ik ben ook wel een beetje geschrokken van de wijze waarop we gespeeld hebben, maar dat kan je ook wijten aan de kwaliteit van de tegenstander." Oranje staat momenteel vierde in Groep A, twee punten achter Bulgarije en drie achter Zweden. "Wij moeten aan de bak, maar de andere landen ook. We kunnen nu wel gaan zitten mopperen, maar zondag spelen we tegen Bulgarije. Als we het dan niet doen, dan is het over."

Ook Wesley Sneijder zag een groot niveauverschil tussen de landen. "We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Dan word je weggeveegd", vertelde de spelmaker aan de NOS. Hij kwam er niet aan te pas. "Vervelend om achter de bal aan te lopen, maar dat is de realiteit. We kunnen niet anders dan complimenten maken aan de Fransen."

Nederland moét drie keer winnen om van het WK te mogen dromen #franed #wk2018 Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 2:02 PDT

"Zij hebben op elke positie een fantastische speler. Ook op de bank, en ze hebben er geloof ik ook nog een thuis zitten", vertelde Sneijder gelaten. Hij weet dat Nederland per se drie keer moet winnen om nog kans te maken. Wat nu? We zullen weer veel moeten praten met elkaar. We hebben nu ook wel genoeg geluld. Het besef zal ook moeten komen. Meer kansen krijgen we niet."