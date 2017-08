Eredivisie loopt toptalent definitief mis na mededeling van Juventus

Moise Kean maakt het seizoen af bij Hellas. De club uit Verona maakt donderdagavond bekend dat men de zeventienjarige aanvaller op huurbasis overneemt van Juventus en er is waarschijnlijk geen optie tot koop in de overeenkomst opgenomen.

Kean moest bij Juventus opboksen tegen grote namen als Gonzalo Higuaín, Mario Mandzukic en Paulo Dybala en had derhalve weinig uitzicht op speeltijd in het eerste elftal van trainer Massimiliano Allegri. De international van Italië Onder-17 krijgt nu bij Hellas de kans om zich te bewijzen in de Serie A; hij speelde tot dusverre drie wedstrijden op het hoogste niveau van Italië en daarin scoorde hij één keer.

Kean, een cliënt van Mino Raiola, leek aanvankelijk nog op weg naar Nederland. Ajax, Feyenoord, PSV en ADO Den Haag zouden interesse hebben getoond om het talent te huren en PEC Zwolle kwam daar zelfs voor uit. “Voor hem houden we de komende maanden nog wel een setje kleding apart en een plekje in de kleedkamer vrij. Dit is een topspeler die elke club in Nederland beter kan maken”, zei directeur Gerard Nijkamp in juni.

Karamoh

Yann Karamoh, een negentienjarige rechtsbuiten van SM Caen, vervolgt zijn loopbaan in de Serie A. Internazionale huurt het talent twee seizoenen en zal hem vervolgens verplicht overnemen van de Fransen. Daarvoor zullen i Nerazzurri naar verluidt vijfenhalf miljoen euro exclusief twee miljoen aan variabelen betalen. Karamoh kwam in dienst van Caen tot 5 doelpunten en 4 assists in 36 officiële wedstrijden.