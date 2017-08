Robben: ‘Een ongelooflijke kans die we met beide handen moeten aangrijpen’

Het Nederlands elftal ging donderdagavond met 4-0 onderuit in en tegen Frankrijk, in het kader van de kwalificatiecampagne voor het WK in Rusland. De nederlaag is het grootste verlies van Oranjesinds 1961. Destijds verloor Nederland een oefenduel met België met dezelfde cijfers. Door het forse verlies in Parijs staat Oranje nu al op een recordaantal tegendoelpunten in een WK-kwalificatie: tien goals in zeven duels.

"Dit is een meer dan terechte nederlaag", vertelde Arjen Robben in gesprek met de NOS. "Het is jammer, maar dit is een ploeg die veel te goed is voor ons. Al had de manier waarop niet gehoeven. Vooraf is dit een wedstrijd die je kan verliezen. Mochten we het WK niet halen dan hebben we het niet hier laten liggen, maar ergens anders."

Toch heeft de aanvoerder nog hoop na de 3-2 nederlaag van Zweden bij Bulgarije. "Dat is een ongelooflijke kans die we met beide handen moeten aangrijpen. Maar dan zullen we er alles aan moeten doen om drie keer te winnen. Om te beginnen komende zondag tegen Bulgarije. Dat wordt lastig genoeg" Robben schoot nog op de lat en had bij de 1-0 achterstand nog een kopkans. "Een goede voorzet van Quincy Promes. Daar baalde ik van. Die moet erin."