Arsenal laat Campbell voor zesde keer op huurbasis vertrekken

Joel Campbell is terug bij Real Betis. De aanvaller speelde in het seizoen 2012/13 op huurbasis voor de Andalusiërs en kwam toen tot twee doelpunten in 33 wedstrijden. Hij krijgt nu de kans om zich nogmaals te laten zien bij de supporters van los Béticos.

Arsenal maakt bekend dat de 25-jarige Campbell wordt verhuurd aan de club in LaLiga, maar het is niet duidelijk of de club uit trainer Quique Sétien ook een optie tot koop heeft bedongen. Hoe het ook zij: Campbell is na onder anderen Ryad Boudebouz, Víctor Camarasa, Cristian Tello en Andrés Guardado de tiende zomeraanwinst voor Real Betis.

Campbell, 74-voudig international van Costa Rica, speelde tot dusverre veertig wedstrijden voor Arsenal en daarin kwam hij tot vier doelpunten en zes assists. The Gunners verhuren hem nu voor de zesde keer, want Campbell werd eerder gestald bij Lorient, Real Betis, Olympiacos, Villarreal, Sporting Portugal en nu dus opnieuw bij Betis.