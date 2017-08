Zege van Bulgarije op Zweden betekent ‘goed nieuws’ voor Oranje

Bulgarije heeft donderdagavond een belangrijke zege in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar zomer in Rusland geboekt. Voor eigen publiek werd concurrent Zweden met 3-2 aan de kant gezet. Door de overwinning komt Bulgarije nu op twaalf punten uit zeven duels, één minder dan nummer twee Zweden. Nederland, dat kansloos verloor van Frankrijk en nog tegen zowel Bulgarije als Zweden moet, heeft zodoende baat bij de zege in Sofia.

Na elf minuten nam Bulgarije reeds de leiding: Stanislav Manolev kopte raak uit een voorzet van Georgi Milanov vanaf de linkerkant. Luttele minuten later kreeg Zweden een uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Georgi Kostadinov hing na een corner aan Andreas Granqvist en de arbiter wees naar de stip. Plamen Iliev raadde echter de intenties van Emil Forsberg, stopte de elfmetertrap en had ook een antwoord op de rebound van Marcus Berg. Na een half uur spelen kopte Andreas Lustig alsnog de 1-1 binnen, nadat hij bij een corner ruimte kreeg van Manolev.

Het antwoord van Bulgarije volgde vier minuten later. Kostadinov kon bij de tweede paal ongehinderd binnenkoppen uit een vrije trap van Ivelin Popov: 2-1. De voorsprong verdween echter weer vlak voor rust, toen Berg een voorzet van Lustig tegen de touwen kopte. Ook na rust was er sprake van weinig goed voetbal, maar het hoge tempo en de strijdlust zorgden ervoor dat het toch een vermakelijke wedstrijd bleef.

Zweden had enkele goede kansen via Berg en met name Forsberg, maar Iliev hield Bulgarije op de been. De thuisploeg leek liever op een gelijkspel te specularen dan meer risico's te willen nemen, maar tien minuten voor tijd verscheen toch de 3-2 op het scorebord. Popov bediende Ivaylo Chorchev, die met een bekeken poging vanaf de rand van het strafschopgebied het derde doelpunt liet aantekenen. Een slotoffensief van Zweden leverde nog enkele gevaarlijke momenten op, maar de 3-3 bleef uit.